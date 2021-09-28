Відомий український хореограф Влад Яма влаштував запальні танці з балериною Катериною Кухар на "Танцях з зірками"

Танцюрист порадував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Випуск "Танців з зірками", що пройшов у вихідні, був присвячений латинським танцям. Як це часто буває на проекті, продемонструвати яскраві вбрання і танцювальні рухи змогли не тільки учасники, а й зіркові судді.

Цього разу ведучі запропонували їм станцювати відомий у всьому світі танець Macarena. Судді із задоволенням прийняли виклик. Так, Макс Чмерковський танцював із запрошеною суддею Сантою Дімопулос, а Влад Яма – з Катериною Кухар. Танцюристи не стримували себе в рухах, і явно відривалися по повній, а в кінці Яма несподівано схопив Кухар і нахилив її, ніби в танго.

Варто відзначити, що Кухар ефектно виділялася на тлі інших суддів завдяки неоново-зеленому сукні, що складається з суцільних хвиль напівпрозорої тканини.

"Macarena". Танцюють всі. Гортайте!", - підписав кадри Яма.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Владик швидко орієнтувався в парі з Кухар", "вогонь", "дуже чекаю Вас в Харкові", "Люблю", "красиві", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кухар ледь не осідлала Влада Яму за лаштунками, кадри вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, суддя "Танців з зірками" Чмерковський пригорнув до Санті Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав, як розважається з дружиною в джакузі.