Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася своїм поглядом на стосунки

Відома українська ведуча в цьому сезоні "Танців" замінила Тіну Кароль, викликавши бурхливі суперечки серед українців. Втім, Онуфрійчук не стала звертати увагу на негатив на свою адресу, і продовжує викладатися на повну в проекті. Паралельно з цим ведуча встигає регулярно літати до Швейцарії, де живе і працює її чоловік – Казахський бізнесмен на ім'я Алмаз.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Іванна вирішила поміркувати на тему відносин.

Ведуча задалася питанням про те, чи повинні любов і ревнощі йти рука-об-руку.

"Досить тривалий час мене хвилює питання: в чому корінь ревнощів? Це комплекси, невпевненість, дитячі травми або все ж недовіра до партнера?", - поцікавилася Іванна.

Вона також підкреслила, що сама неревнивий чоловік.

"Для мене норма, якщо мій чоловік зробить комплімент своїй подрузі або якщо близький друг або гість шоу «Без краватки» поцілує мене в щічку при зустрічі", - розповіла ведуча.

Вона також поділилася романтичними спільними фото зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці.

Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками" розтягнулася на сходах у вечірній сукні.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" в халатику козирнула відпочинком в Швейцарії.