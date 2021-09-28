Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася своїм поглядом на стосунки
Відома українська ведуча в цьому сезоні "Танців" замінила Тіну Кароль, викликавши бурхливі суперечки серед українців. Втім, Онуфрійчук не стала звертати увагу на негатив на свою адресу, і продовжує викладатися на повну в проекті. Паралельно з цим ведуча встигає регулярно літати до Швейцарії, де живе і працює її чоловік – Казахський бізнесмен на ім'я Алмаз.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Іванна вирішила поміркувати на тему відносин.
Ведуча задалася питанням про те, чи повинні любов і ревнощі йти рука-об-руку.
"Досить тривалий час мене хвилює питання: в чому корінь ревнощів? Це комплекси, невпевненість, дитячі травми або все ж недовіра до партнера?", - поцікавилася Іванна.
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Вона також підкреслила, що сама неревнивий чоловік.
"Для мене норма, якщо мій чоловік зробить комплімент своїй подрузі або якщо близький друг або гість шоу «Без краватки» поцілує мене в щічку при зустрічі", - розповіла ведуча.
Вона також поділилася романтичними спільними фото зі своїм чоловіком.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці.
Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками" розтягнулася на сходах у вечірній сукні.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" в халатику козирнула відпочинком в Швейцарії.