Переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко відправився на риболовлю, похвалившись вражаючим уловом

Як пише Politeka.net, зірка п'ятого сезону шоу» Майстер Шеф " Євген Клопотенко поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У публікації шеф-кухар показав, як проводить час у США. Так, Клопотенко вирішив відправитися на риболовлю. На новому фото він продемонстрував вельми вражаючий результат: великого лосося, якого витягнув з річки.

"Можете вітати, у мене лосось. Тепер посплю і додому. P.S. Коли я бачу фото іншого чоловічка з прекрасною рибою, то завжди думаю «ах ти ж ...». Тому почуття деяких з вас можу зрозуміти і розділити. Цьом", - написав Євген.

Він також показав, що оперативно обробив лосося, отримавши найсвіжіше філе.

Успіхи шеф-кухаря вразили зірку нового сезону шоу» Холостячка " Злату Огневич.

"Ох, це не просто риба мрії. Це мрія", - написала вона в коментарі до посту.

Підписники Клопотенко також відреагували на публікацію.

"Нічого собі улов", "як же круто", "Оце рибка, вітаю", "ваші очі все сказали. Радію разом з вами", "це обличчя істинно щасливої людини", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко зізнався, що поїхав до монастиря.

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