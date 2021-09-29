Український Олімпієць Жан Беленюк захопив фото з боксером-чемпіоном Олександром Усиком

Беленюк опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав поруч з Усиком, передає Politeka.net. Останній кілька днів тому переміг на рингу британця Ентоні Джошуа, відвоювавши у того відразу чотири титули чемпіона світу в суперважкій вазі.

Обидва спортсмени посміхалися і підняли вгору великі пальці рук.

"З Чемпом💪🏾", - підписав кадр Беленюк, борець греко-римського стилю, який отримав на Олімпіаді в Токіо золото.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі звернули увагу на зовнішність Усика - відзначаючи, як швидко у нього "зійшли синці" після бою.

"Дві машини на одному фото💪 🔥 💪 🔥"; "чемпомометр зашкалює🥇 🏅"; "Сильне фото🔥"; "Ви наша гордість, спасибі вам!!!❤️❤️"; "Брати😍"; "Чемпіонів багато не буває💪 💪"; "Як швидко у Саші синці зійшли👍 🥇"; "Одне фото - дві легенди".

Додамо, бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа пройшов в ніч з 25 на 26 вересня на арені футбольного клубу «Тоттенхем» в Лондоні і тривав 12 раундів. Усик після цієї перемоги піднявся з десятого на перше місце в рейтингу авторитетного видання The Ring. Позицію вище займає тільки британець Тайсон Ф'юрі.

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