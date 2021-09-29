Український актор, спортсмен і стриптизер Олексій Суровцев поділився своїми емоціями після відходу з "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, в четвертому ефірі шоу Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова покинули проект.

Суровцев зізнався, що дуже хотів взяти участь у проекті, і тепер розчарований, що він так швидко для нього закінчився. При цьому актор впевнений, що танців не гірше всіх інших учасників.

"Шоу, в яке я хотів потрапити для мене закінчилося, практично не розпочавшись. Засмутився? Швидше розчарувався, тому що уявляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди б показував прогрес. Чи згоден я з результатом? Танцював я точно не гірше за всіх, чому такі оцінки були у суддів для нашої пари щодо інших пар? Незрозуміло", - написав Олексій на своїй сторінці в Instagram.

Суровцев пояснив, чому його шанувальники не змогли його врятувати, проте все одно подякував за підтримку: «Моя фан аудиторія менша, ніж у інших, тому врятувати мене вам було складно, Я розумію. Але ви найкращі, найвідданіші і найактивніші! Шкода не встиг танго, контемп, пасо ... дуже хотів. У будь-якому випадку спасибі за цей маленький шматочок свята! Я впав, щоб встати і бути сильнішим. Люблю вас❤».

Також Суровцев висловив подяку своїй партнерці Марії Колосової і вибачився, «що підвів».

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