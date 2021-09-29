Наряд вже став культовим

Члени королівської сім'ї, в тому числі принц Ульям і Кейт Міддлтон, відвідали світову прем'єру чергової серії бондіани "Немає часу вмирати" з Деніелом Крейгом

Крім принца Ульяма і Кейт, показ також відвідали принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз.

39-річна Міддлтон з'явилася в Королівському Альберт-Холі 28 вересня в неймовірно яскравому вбранні, яке зараз обговорює вся Мережа. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, пише Politeka.net.

Так, герцогиня Кембриджська для виходу в світ вибрала розкішну золоту сукню, прикрашену паєтками. Вона також додала до свого образу коштовності. Вартість наряду Міддлтон від бренду Jenny Packham становив 2800 фунтів (або близько 100 800 гривень), пише BBC.

Користувачі з жаром обговорюють блискучу сукню герцогині Кембриджської. Як відомо, її частенько лають за "дешеві" і, часом, несмачні наряди, але цей ансамбль викликав у публіки фурор.

"Цей образ заслуговує окремого поста 😍"

"Як дівчина Бонда!"

"Це буде одним з її найбільш знакових образів. Вона виглядає просто приголомшливо! Сукня шикарна"

"У неї така краса, що навіть блиск сукні не применшує її власного сяйва. ❤️"

"Її посмішка блищить майже так само, як її плаття! ✨❤️"

"Вже культовий! 🤩"

"Нарешті! В основному всі королівські дами носять накидки. Вона прекрасно виглядає"

"Чесно кажучи, я завжди була трохи розчарована образами Кейт, але цей образ був бездоганним!"

"Приголомшливо! Нагадує сукню, яка була на Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра"

"Немає часу вмирати" став 25-ю частиною в серії фільмів про Бонда і п'ятим фільмом про спецагента 007, в якому головну роль зіграв Деніел Крейг. Продюсер франшизи Барбари Брокколі заявила, що заміну йому стануть шукати тільки в 2022 році.

Нагадаємо, принц Гаррі осоромився поруч з владною Меган Маркл: "будь ласка, видаліть, це жахливо"

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон хитро помстилася принцу Гаррі в особливий для нього день: "дійсно зачепило..."

Також Politeka писала, що подруга Меган Маркл помстилася Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за образи: інцидент потрапив на відео