Відома співачка Тіна Кароль вразила красою на нових кадрах
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка похвалилася знімками на своїй станиці в Instagram.
Тіна Кароль позувала в світлому топі і чорних розкльошених брюках. Щоб ноги здавалися ще довшими, артистка взула витончені босоніжки на шпильці. Образ доповнив макіяж з акцентом на очі і легка укладка.
"Мені подобається бути для тебе..."- підписала кадри співачка.
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Кароль показала кілька фото, а також бекстейдж зйомки.
Відзначимо, шанувальники співачки були просто без розуму від нових гарячих кадрів.
"Відвал всього", "Бомба", "Пожежа", "Боже, яка богиня", "Гасіть мене🔥", "Королева", "Я забула як дихати і говорити", "Несіть вогнегасник", "Класна! Коли не просто краса, а фантастичний магнетизм. Обожнюю", "Тигриця", - пишуть в коментарях.
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