Артисти розважалися на своїх кріслах

Українців готують до виходу нового сезону шоу "Маска", інтригуючи глядачів цікавими кадрами

Другий сезон шоу "Маска" вийде вже цієї осені, повідомляє Politeka.net.

Детективами програми стали Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник і співак Дзідзьо. Поки творці шоу зберігають в секреті, чи буде розгадувати, хто ховається під масками, артист Андрій Данилко.

Однак ясно одне - на шоу точно з'явиться Вєрка Сердючка, але в якості ляльки. Про це стало відомо з кадрів, які Оля Полякова розмістила у своїх сторіс.

Артистка в ляльковому образі позувала разом з Дзідзьо, який тримав в руках ляльку Вєрки Сердючки.

Також Оля Полякова розмістила фото, на яких позує в тому ж образі, що і в сторіс.

Красуня була в жовтій перуці, короткому костюмі, а її очі притягували своєю ненатуральною блакиттю.

Пост швидко зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Спочатку подумала, що Дорофєєва😮 дуже гарний образ!) ", "Хоч блондинка, хоч брюнетка, Олечка ти прекрасна в будь-якому образі і кольорі!!!)))🔥🔥🔥😍🤗", "Боже, яка вона прекрасна😍 🔥", "блонд, тому що супер Блондинка👸 🏼", " блакитні очі, це просто космос. Вам так личить 😍", - написали користувачі Мережі.

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