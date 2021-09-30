Колишня дружина екс-соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук поскаржилася на неприємний інцидент

Анна Андрійчук не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Олексієм Завгороднім через 15 років відносин. Причому тепер вона не розповідає про особисте життя і не ділиться розповідями про свої будні. Однак в компанії кращої подруги Насті Каменських Анна завжди показує себе з різних сторін.

Цього разу у неї трапилася біда-хтось намагався нашкодити її авто і гарненько "пом'яв" його:

"Не вистачає слів. Друзі, не можу не поділитися. Подивіться, якісь Варвари зробили ось це ось з машиною. Природно зникли. Просто серце кров'ю обливається " - висловилася Анна і показала завдані збитки її автомобілю.

Після цього Анна додала слова подяки на адресу всіх тих, хто не залишився осторонь і відреагував на її неприємну подію:

"Друзі, спасибі за вашу підтримку! Камер не було, і простежити, хто стукнув, не вдалося. Головне, що всі живі і здорові. Всіх обіймаю, бережіть себе».

Раньше Анна опублікувала фото, на якому постала в дуже стильному вигляді. Дівчина приспустила об'ємний светр, зачарувавши щасливим виглядом. Від фото так і віяло позитивною енергетикою.

"Сьогодні ми не тільки випустили колекцію, але ще здали один шалено красивий проект», - підписала фото дівчина. У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

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