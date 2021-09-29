Учасниця шоу "Холосятк-10" і "Х-Фактор" Аліна Ляшук похвалилася стрункістю

Аліна Ляшук стала популярною в мережі після появи на популярних шоу, передає Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 298 тисяч користувачів мережі.

Так, на новому знімку красуня похвалилася своїми "нескінченними" ніжками в джинсах. Дівчина сиділа на підлозі, а тим часом на неї дивилися жінки позаду.

"Після концерту Халіба)", - підписала знімок Ляшук.

Пост швидко зібрав тисячі лайків і багато коментарів.

"Погляди жінок ззаду - найкращий комплімент😂", "Класна", "Дуже круте фото 😍 класна 🔥🔥🔥 а погляди просто клас, не всі так можуть 😍🔥", "Ваааууу🔥🔥🔥 скільки щастя в ваших очах🔥🔥", "Люблю Вас за Вашу простоту і відкритість", "А ці дівчата позаду 😺 це щось", "Ооо ці погляди позаду 😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Аліна Ляшук покинула проект "Холостяк", в якому героєм був пілот і власник льотної школи в місті Майамі Макс Михайлюк. Останній бачив, що Аліна відчуває до нього почуття, на які він не міг відповісти взаємністю.

Сама Аліна зазначила, що ні про що не шкодує і хоче Максу знайти щиру дівчину.

Зараз дівчина успішно будує модельну кар'єру, ставши фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2021".

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