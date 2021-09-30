Співачка і актриса Дженніфер Лопес змінила образи заради нової рекламної фотосесії

Дженніфер Лопес після 52-річчя не перестає дивувати своїми сміливими образами, які показує в Instagram. Цього разу в розділі Сторі артистка показала цілу серію нових нарядів, які привернули до себе увагу.

Як виявилося, Дженніфер Лопес випустила нову колекцію взуття в колаборації з брендом DSW. У спеціальному коротенькому кліпі артистка показала себе у всій красі і похвалилася взуттям різного дизайну.

З високими чобітьми вище коліна, черевиками на шнурівці і численними варіаціями босоніжок на масивній підошві Лопес виглядала дуже екстравагантно. Причому її обтягуючі костюми з вирізами на грудях ідеально доповнили образ сміливої і впевненої в собі жінки.

Блискучий комбінезон і леопардова шуба виявилися найбільш запам'ятовуються акцентами на зйомках.

Також Дженніфер вдалося вразити саме зовнішнім виглядом. Артистка добре утеплилася, з'явившись на вулиці в шубі "Тедді", черевиках на шнурівці в тон і вузьких джинсах темно-сірого відтінку.

Звично зав'язані волосся в пучок і сонцезахисні окуляри завершили осінній образ знаменитості. Такий нестандартний вибір образу відразу привернув увагу оточуючих.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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