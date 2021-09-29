Українська співачка Ірина Білик засвітилася на зйомках в компанії телеведучого Богдана Юсипчука

Телеведучий Богдан Юсипчук став показувати в Instagram все більше кадрів, які були зроблені під час його роботи над зйомками в нових проектах. Цього ж разу Юсипчук порадував несподіваним селфі зі знаменитою співачкою.

Ірина Білик покрасувалася поруч з телеведучим і засвітила своє обличчя поблизу перед камерами.

"Крім всіх інших достоїнств роботи телеведучого є ще один приємний бонус-ніколи не знаєш, кого із зірок зустрінеш в гримерці кожен раз перед зйомками ...)

Радий був познайомитися @bilyk_iryna! І звичайно вітаю вас з @ mironenko.me з прем'єрою пісні» відпусти " 👏 » - написав під фото Богдан.

Шанувальники відповіли:

"Супер фото 👏; молодець, красунчик !!!; Так, плюсів дійсно багато, а які мінуси?; Ірочка красуня! 💗 ; Богдан та Ірина, найулюбленіші наші кумири і у них самий хороший працю фото супер вау; напевно мінусів теж багато 🔥як і плюсів; а ви хороша пара❤️».

Нещодавно мережу сполошила новина про раптове весілля телеведучого і фіналістки "Холостяка" Юлією "Зайкою". У мережі активно обговорювали несподіване рішення пари і їх знайомство. Але, як виявилося пізніше, весільна фотосесія була лише частиною реклами нової весільної локації в столиці.

Після того, як хвиля обурення трохи вщухла, Юлія розповіла, чому вони з Юсипчуком зробили таку рекламу: "завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам".

Нагадаємо, що Білик вразила подарунком для своєї фанатки прямо зі сцени:"емоції переповнюють".

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