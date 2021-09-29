Міністерство культури розсекретило, у скільки обійшовся концерт в НСК "Олімпійський" до 30-річчя незалежності України

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Українські Новини" 28 вересня.

Повідомляється, що на святковий концерт витратили 64 млн грн. Гроші виділили з держбюджету.

Ця сума повинна покрити витрати на оплату послуг аранжування, створення партитур для оркестру, стейдж-бенду, репетицій, студії звукозапису, технічного забезпечення номерів артистів (спеціальні сценічні конструкції, світлові декорації, спецефекти, піротехніка), а також на забезпечення багатокамерної зйомки.

Всього на святкування 30-го Дня Незалежності України Уряд виділив понад 5,4 млрд грн. У містерстві уточнили, що крім святкування гроші також направили на інфраструктурні проекти, зокрема на модернізацію шести регіональних аеропортів, розвиток європуті Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит".

Нагадаємо, проведення концерту до Дня Незалежності України ознаменувалося низкою скандалів. Так, від виступу відмовилося відмовилося безліч артистів. А ось групу "Green Gray" спершу покликали, а пізніше не допустили через російськомовних пісень. Також вибухнув скандал через те, що відомому артистку Павлу Зіброву заборонили виступати на концерті, а його пісню передали виконувати Сергію Бабкіну, в результаті пісню Зіброва співати передумали, але його виступати так і не покликали. Не отримала запрошення виступити перед українцями в такий важливий день і відома співачка Марія Бурмака.

На концерті виступили заслужена і народна артистка України Ірина Білик, народна артистка і герой України Ніна Матвієнко, народні артисти України Джамала, Тіна Кароль, Тарас Петриненко, Наталя Могилевська, Віктор Павлік, Руслана, Олександр Пономарьов, Verka Serduchka; заслужені артисти України Арсен Мірзоян, Потап, Monatik, українські співаки і музиканти Сергій Бабкін, Олег Вінник, Оля Полякова, Христина Соловій, DOROFEEVA, Tayanna, оперні співаки Валентин Дитюк, Людмила Монастирська, музичні групи "Воплі Відоплясова", "Брати Гадюкіни", "Океан Ельзи", СКАЙ, Скрябін, ТНМК, BRUTTO, DZIDZIO, Go-A, KAZKA, MOZGI, а також Kyiv Symphony Orchestra та Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

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