Переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт згадав часи до своєї широкої популярності

Як відомо, саме Еллерту віддала перевагу актриса Ксенія Мішина в першому сезоні проекту "Холостячка". Пара продовжувала зустрічатися ще якийсь час після фіналу шоу, проте нещодавно Ксенія оголосила, що вони розлучилися, і відмовилася розкривати причину.

Еллерт давно працював ведучим заходів і сценаристом студії «Квартал 95», проте саме шоу «Холостячка» принесло йому широку популярність.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram артист згадав про те, які переживання були в його житті до проекту.

"Згадав часи, коли у кожного ведучого повинен був бути свій особистий мікрофон... і це був якийсь показник, показник чого, тільки незрозуміло...у мене не було ніколи особистого, я в оренду брав, 150 - 250 грн/добу. Бувало приїжджаєш за ним, а на тебе тааааааак косо дивилися ... і в цих поглядах, словах читалося: "хм, ну що це за ведучий без свого мікрофона"...", - розповів Еллерт.

Він поділився своїм фото з одного із заходів, які вів.

У коментарях відзначився його колега, друг і колишній суперник на «Холостячці» Андрій Рибак.

"Ще чохол для костюма типо з логотипом особистим! Це взагалі вважається ТОП", - згадав він.

Під постом з одкровеннями Олександра також з'явився коментар спамера, який розлютив Еллерта.

"хочу, щоб ви не писали у мене під платами про це", - жорстко відповів артист на непрошене питання.

Нагадаємо, Мішина зізналася, чому приховує подробиці сварки з Еллертом.

Як повідомляла Politeka, кинутий Мішиною Еллерт заговорив про участь у новому проекті.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" з Мішиною Еллерт показав, як змінився після проекту.