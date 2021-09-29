Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала незвичайні промо-фото в новому чорному боді
Даша Астаф'єва вже давно працює не тільки як співачка, але ще і пробує себе в ролі актриси, моделі і діджея. Причому знаменитість намагається не зациклюватися на одній ролі і часто експериментує.
Цього разу Астаф'євій вдалося здивувати кадрами, зробленими до і під час нової фотосесії. Причому образ, який вибрала цього разу артистка, займав всю увагу. Крихітний чорний боді зі значним декольте і прозорими вставками ідеально поєднувався з темними локонами Даші.
Зірка зробила кілька кадрів під час підготовки до роботи на природі, а після опублікувала і промо-фото, зроблене вже під час безпосереднього позування. Акцент на тонкій талії в такому вигляді був особливо помітний.
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Відзначимо, Даша Астаф'єва багато часу приділяє догляду за собою, артистка не тільки є моделлю, співачкою і з недавніх пір актрисою. Вона також працює амбасадором косметичного бренду, тому дуже ретельно стежить за зовнішністю.
Також Даша давно захоплюється різними видами спорту і часто ходить в спортзал, удосконалюючи фігуру.
"Всім ЗСЖ і рампампам. готов готуюся до міліціонера) " - написала Даша під своїм новим відео, а також додала пару слів у коментарях.
Нагадавши, Астаф'єва в наряді з сріблястих ланцюжків показала, як виглядає чуттєвість.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом.
Також Politeka писала, що Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку.