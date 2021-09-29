У мережі показали, як Джамалу перетворювали на Медузу Горгону

Як пише Politeka.net, 25 вересня вийшов другий випуск шоу "Маскарад-2", де зіркові мисливці намагаються вгадати, хто ж ховається під масками казкових персонажів. У цьому ефірі розсекретили відразу двох персонажів - Медузу Горгону і Кішку. Під маскою Медузи опинилася переможниця "Євробачення", українська співачка Джамала.

Пізніше на офіційному акаунті шоу в Instagram показали ексклюзивні кадри перевтілення співачки в казкового персонажа.

"Фантастичне перевтілення Джамали @jamalajaaa в містичну Медузу Горгону. Її костюм вражає уяву: півсотні змій на голові усипані золотим пилом, гострі риси обличчя, чорні очі і більше п'яти кілограмів бісеру, яким прикрашений корсет героїні", - підписали відео автори аккаунта.

Відзначається, що наряд Медузи був неймовірно красивим, адже крім бісеру, він був усипаний тисячами паєток.

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