Оля Полякова показала сімейну поїздку з доньками, звернувши увагу на їх стиль в одязі

Популярна українська співачка показала українцям кадри зі свого звичайного життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так, Полякова зняла на відео свою поїздку з дочками – 16-річною Машею і 9-річною Алісою.

"Ну що...Сім'я в зборі! Дивіться, яка Маша модна", - говорить на відео Оля, демонструючи старшу дочку.

Дівчина була одягнена в бежеве пальто і модний чорний капелюшок.

Потім Полякова-старша вирішила показати молодшу дочку, яка сиділа ззаду.

"Аліска яка модна! Он, бомжик Валєра сховався", - прокоментувала співачка спробу Аліси сховатися від камери.

Дівчинка вирушила в поїздку в картатій утепленій сорочці, білих вільних штанях і рожевій шапці.

Потім Полякова старша вирішила похвалитися і своїм виглядом. На ній була чорно-біла толстовка молодіжного крою. Волосся співачка недбало зав'язала у високий хвіст. Завдяки такому образу вона виглядала дуже молодо.

"Ну і я теж...мати не відстає", - похвалилася Оля і розсміялася.

Відзначимо, що раніше дочка Полякової Аліса сама називала себе Валерою на відео, яке знімала її мама.

Нагадаємо, Полякова, сміючись, показала, як її молодша дочка "знущається" над вчителями.

Як повідомляла Politeka, Полякова покинула Україну і показала, хто її балує за кордоном.

Також Politeka писала, що молодша дочка Полякової називає себе Валерою і відмовилася йти в школу.