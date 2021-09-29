Солістка KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька поділилася емоційними кадрами

Як передає Politeka.net, фото з'явилися в новому пості групи в Instagram.

Олександра Зарицька відображена в ефектній сукні з розрізами і напівпрозорими вставками. Образ доповнювали колготи в сіточку.

У такому вигляді співачка зі своїм колективом виступала на одному з літніх фестивалів.

«Lost and found in camera roll🌾 Емоції і вайб фестивалю «Етніка». Вже сумую за теплими ночами і виступами під зірками. P. S. На нашому YouTube відео з фестивалю. Там @dmytro_mazuriak цікаво розповідає про народні ремесла", - йдеться в повідомленні.

Яскраві фото не залишили байдужими користувачів мережі. Реакція шанувальників KAZKA виявилася дуже емоційною.

"Дуже красиво", "Вогонь", "Виходь за мене", - пишуть в коментарях.

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