Солістка KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька поділилася емоційними кадрами
Як передає Politeka.net, фото з'явилися в новому пості групи в Instagram.
Олександра Зарицька відображена в ефектній сукні з розрізами і напівпрозорими вставками. Образ доповнювали колготи в сіточку.
У такому вигляді співачка зі своїм колективом виступала на одному з літніх фестивалів.
«Lost and found in camera roll🌾 Емоції і вайб фестивалю «Етніка». Вже сумую за теплими ночами і виступами під зірками. P. S. На нашому YouTube відео з фестивалю. Там @dmytro_mazuriak цікаво розповідає про народні ремесла", - йдеться в повідомленні.
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Яскраві фото не залишили байдужими користувачів мережі. Реакція шанувальників KAZKA виявилася дуже емоційною.
"Дуже красиво", "Вогонь", "Виходь за мене", - пишуть в коментарях.
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