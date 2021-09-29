Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова продемонструвала розтяжку справжньої гімнастки в спокусливому образі

Як відомо, 23-річна майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова стала переможницею 10-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Макс Михайлюк. Втім, Їхні стосунки тривали зовсім недовго: пара розлучилася всього через три тижні після закінчення проекту.

Зараз Ульянова насолоджується популярністю, яку отримала багато в чому за рахунок проекту, і активно веде свою сторінку в Instagram. Як пише Politeka.net, в новому пості вона вирішила поділитися ефектним фото.

На знімку знаменитість позує в напівтемряві. Судячи з усього, на ній чорний боді, що підкреслює всі вигини фігури.

Даша стояла поруч зі стіною, високо закинувши на неї одну ногу і ефектно вигнувши спину, відкинувши назад розкішне волосся.

Її підписники не змогли пройти повз такого знімка.

"Худенька", "вогонь", "Боже", "Боже, яка краса", "Красива", "ви шикарна", "Ах, які лінії!", "Ось це дуже круто, оригінально", "Вау! Красотище", "не кожен так зможе! Ти супер!!!", "Вкрай рідко пишу коменти, але тут не змогла просто перегорнути. ДАША ви богиня. Дуже красива. Ну прям дуже, дуже", - пишуть люди.

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