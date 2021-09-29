Українська співачка Тоня Матвієнко, яка є донькою легендарної артистки Ніни Матвієнко і дружиною Арсена Мірзояна, вразила видом на обкладинці глянцевого журналу

Як пише Politeka.net, 40-річна Матвієнко засвітилася на обкладинці в ефектній смарагдовій сукні зі шлейфом. Красуня виставила вперед свої стрункі ніжки, вразивши красою.

"Географія виступів велика. У Європі це Португалія, Польща, Великобританія, Іспанія, Голландія, Кіпр, Італія тощо. З найбільш екзотичних країн — виступ у Сінгапурі та Ливані. А найчастіше закордоном гастролювала по містам Сполучених Штатах та Канаді. Де б я не була — це відкриття нових горизонтів. З кожної поїздки я повертаюся напитана емоціями та враженнями. Мені всюди добре, де є мій слухач!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили багато приємних слів.

"Шикарна обкладинка", "Вау", "Щоб така завжди ходила!", "Боже яка краса! Ось у мене натхнення було", "Боже, яка! Яка солоденька і шикарна!", "Тонечка, ти прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Тоня Матвієнко багато гастролює за кордоном завдяки своєму народному репертуару. Також вона часто виступає в дуеті зі своєю зірковою матір'ю.

Нагадаємо, що чоловік Тоні Матвієнко здивував виглядом посеред пустелі.

Як повідомляла Politeka, Тоню Матвієнко в незвичайній сукні запідозрили у вагітності: "Животик є...".

Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко відпочив на Хортиці з сином.