Українська співачка Тоня Матвієнко, яка є донькою легендарної артистки Ніни Матвієнко і дружиною Арсена Мірзояна, вразила видом на обкладинці глянцевого журналу
Як пише Politeka.net, 40-річна Матвієнко засвітилася на обкладинці в ефектній смарагдовій сукні зі шлейфом. Красуня виставила вперед свої стрункі ніжки, вразивши красою.
"Географія виступів велика. У Європі це Португалія, Польща, Великобританія, Іспанія, Голландія, Кіпр, Італія тощо. З найбільш екзотичних країн — виступ у Сінгапурі та Ливані. А найчастіше закордоном гастролювала по містам Сполучених Штатах та Канаді. Де б я не була — це відкриття нових горизонтів. З кожної поїздки я повертаюся напитана емоціями та враженнями. Мені всюди добре, де є мій слухач!",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили багато приємних слів.
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"Шикарна обкладинка", "Вау", "Щоб така завжди ходила!", "Боже яка краса! Ось у мене натхнення було", "Боже, яка! Яка солоденька і шикарна!", "Тонечка, ти прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Тоня Матвієнко багато гастролює за кордоном завдяки своєму народному репертуару. Також вона часто виступає в дуеті зі своєю зірковою матір'ю.
Нагадаємо, що чоловік Тоні Матвієнко здивував виглядом посеред пустелі.
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