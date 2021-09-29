Відомий український співак Melovin, який став новим учасником "Танців з зірками", показав, як відпочиває за лаштунками шоу

Як пише Politeka.net, 24-річний артист є одним з найбільш епатажних учасників нового сезону шоу. Він конфліктує з суддями і радує своїх шанувальників яскравими витівками. В Instagram Melovin показав, як проходить підготовка до ефіру. На одному з кадрів він лежав на підлозі в гримерці, відпочиваючи між репетиціями.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Життя і так перетворилося на підрахування днів від неділі до неділі, а ти ще й інтригуєш!", "А взагалі мені дуже подобається твій непохитний позитивний настрій!", "Сяєш", «переживаємо за тебе», "Обожнюю", "Такий кайф бачити, як ти кайфуєш від процесу в очікуванні нового ефіру. Знаю, що це буде вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в шоу Melovin виступає в парі з молодою танцівницею Лізою Русіною.

Нагадаємо, що Melovin розлютив зірку танцювального шоу Ілону Гвоздьову:"жалюгідна подоба".

Як повідомляла Politeka, Melovin вразив кардинальною зміною образу: "стан повного блаженства...".

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