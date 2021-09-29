Відома актриса Ольга Сумська показала, як готується до вистави разом з чоловіком

Як пише Politeka.net, 55-річна зірка українського театру засвітилася в одному зі своїх театральних образів. Вона позувала в ефектному фіолетовому вбранні з оригінальним головним убором. Сумська показала, як вони з чоловіком Віталієм Борисюком готуються до вистави в Харкові.

"Поручик Смірнов, ви готові?",- звернулася артистка до чоловіка.

"Завжди готовий", - відповів їй Борисюк.

"І поміщиця Попова теж", - зазначила Сумська.

Також актриса опублікувала відео, на якому засвітила свого чоловіка в процесі підготовки до вистави. Борисюк стояв у штанях і розстебнутій сорочці. На обличчі у нього красувалися величезні приклеєні вуса.

"Ну ось, власне, така пара. Зараз Віталій Миколайович одягне ще ось ці ботфорти. Ну що, я пішла на сцену", - пошуткувала Сумська, красуючись перед дзеркалом.

Як відомо, Борисюк і Сумська досить часто грають в одних і тих же спектаклях. Це благотворно впливає на їх багаторічний союз.

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