Відома актриса Ольга Сумська показала, як готується до вистави разом з чоловіком
Як пише Politeka.net, 55-річна зірка українського театру засвітилася в одному зі своїх театральних образів. Вона позувала в ефектному фіолетовому вбранні з оригінальним головним убором. Сумська показала, як вони з чоловіком Віталієм Борисюком готуються до вистави в Харкові.
"Поручик Смірнов, ви готові?",- звернулася артистка до чоловіка.
"Завжди готовий", - відповів їй Борисюк.
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"І поміщиця Попова теж", - зазначила Сумська.
Також актриса опублікувала відео, на якому засвітила свого чоловіка в процесі підготовки до вистави. Борисюк стояв у штанях і розстебнутій сорочці. На обличчі у нього красувалися величезні приклеєні вуса.
"Ну ось, власне, така пара. Зараз Віталій Миколайович одягне ще ось ці ботфорти. Ну що, я пішла на сцену", - пошуткувала Сумська, красуючись перед дзеркалом.
Як відомо, Борисюк і Сумська досить часто грають в одних і тих же спектаклях. Це благотворно впливає на їх багаторічний союз.
Нагадаємо, що Ольга Сумська перетворилася на бізнес-леді.
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