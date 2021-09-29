Український співак Дмитро Каднай, який бере участь у шоу "Танці з зірками", козирнув сталевим пресом

Як пише Politeka.net, в Instagram його партнерки за проектом Аліни Лі з'явилося фото, зроблене під час останнього ефіру. На знімку екзотична красуня позувала в ефектній жовтій сукні, а Каднай красувався в розстебнутій сорочці. Шанувальники змогли розгледіти, в якій ідеальній фізичній формі знаходиться артист.

"Як мені подобається бути різними. Приміряти новий образ, дивувати і закохувати вас в нас! Чекаю в коментарях танець, який чекаєте від нас цієї неділі", - підписала фото дівчина.

У коментарях шанувальники залишили парі багато компліментів.

"Які ж ви неймовірні!", "Краща пара сезону", «які ви красиві», «Супер», "Славні ви", - пишуть користувачі Мережі.

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Відзначимо, що раніше хореограф Ілона Гвоздьова звернула увагу на той факт, що пара Кадная сама обласкана на проекті.

Дмитро Каднай

Нагадаємо, що Дмитро Каднай продемонстрував, як викладається на репетиціях: «божевільний тиждень».

Як повідомляла Politeka, Дмитро Каднай блиснув залізним торсом в стильній сорочці: "Антоніо Бандерас".

Також Politeka писала, що Каднай в ефектному образі змусив прихильниць пищати від любові: "Сила і полум'я!".