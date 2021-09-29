Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як тепло її прийняли в Черкасах
Як пише Politeka.net, між зйомками танцювального шоу балерина встигає їздити на гастролі по Україні. Як відомо, Кухар регулярно дає вистави, в яких грає зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим.
Цього разу парочка вирушила до Черкас, де дала незабутню виставу. Після вистави у себе в Instagram Кухар показала величезні букети, які піднесли їй шанувальники. На одному з відео артистка сиділа на сцені, а навколо неї красувалися букети.
"Черкаси, спасибі. І до нових зустрічей", - підписала фото зірка.
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Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Катерина Кухар розповідала про те, що завжди забирає всі букети, які їй дарують на концертах. За словами балерини, вона дуже любить за ними доглядати, підрізати і розставляти по квартирі.
Нагадаємо, що Кухар в ефектному вбранні прикувала погляди до своєї персони: "Доброї ночі, amigos!".
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