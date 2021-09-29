Відома українська психолог Наталя Холоденко здивувала зізнанням про те, як співак Дзідзьо умовив її знятися в його фільмі

Найближчим часом на екрани виходить комедія "Де гроші", зйомками якої займався DZIDZIO. Співак, який цього року розлучився з дружиною Ярославою Притулою, сам зіграв у фільмі одну з головних ролей, а також запросив багатьох своїх колег по шоу-бізнесу. Серед них була Анна Буткевич, яка поділилася в Instagram новими кадрами зі знімального майданчика, пише Politeka.net.

Зокрема, вона показала, як проходить знімальний день за участю Наталії Холоденко. Під час їх спілкування на майданчику з'явився Дзідзьо, і Холоденко вирішила розповісти, як він умовив її знятися у фільмі.

"Весь час приходить до мене тільки в смокінгу, робить якісь непристойні пропозиції...і хто я така, щоб відмовити!", - зі сміхом розповіла Наталя.

"А ось і правда про те, як Холоденко потрапила у фільм Дзідзьо", - підписала ці кадри Буткевич.

Після цього Холоденко жартома поцікавилася у співака, чи немає на майданчику продюсера, з яким "можна переспати і отримати ще якусь роль".

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