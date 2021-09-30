Надя Дорофєєва показала, як проводить час у гримерці в компанії своїх танцюристів

Популярна українська співачка, яка раніше виступала в дуеті "Время и Стекло", але зараз зайнялася сольною кар'єрою, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Нещодавно Надя вирушила на гастролі до Туреччини. У перервах між виступами співачка проводить час на місцевому пляжі, а також розважається зі своєю підтанцьовкою. У новій публікації артистка продемонструвала їх гримерку.

На кадрах можна побачити, як Дорофєєва і молоді хлопці та дівчата з її команди впевнено позують на камеру на тлі дзеркал. Для виступу співачка приміряла оригінальний образ, що складається з чорної білизни і надітих поверх топа і брюк з тонкої напів-прозорої тканини з синім відливом.

"Обожнюю наші турецькі гастролі і обожнюю свою команду", - підписала фото Надя.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Найшикарніша команда", "макіяж вау", "обожнюю цей костюм", "Надюша у тебе найкраща команда", "які ви всі стильні і красиві", "не команда, а мрія!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва в стильному прикиді похвалилася важливим досягненням.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в занадто короткій сукні і гольфах здивувала пікантним образом.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі публічно дала собі волю перед красенем з гітарою.