Танцюрист відомої співачки Олі Полякової Максим Єжов поділився своєю неприємністю
Як передає Politeka.net, Максим Єжов є відомим танцюристом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу" Танці з зірками", де вийшов на паркет з Лесею Нікітюк. А після, він став танцюристом Ольги Полякової.
Нещодавно Максим Єжов став учасником шоу» Холостячка " зі Златою Огневич. Однак довго в проекті не протримався. Після відходу його стали дорікати в тому, що він з'явився на виключно для піару. Танцюрист відповів: "Всі кажуть, що я прийшов за піаром. Так, Блін, я прийшов за піаром. Я повторю це ще раз, спеціально для всіх. Я прийшов за піаром! Ну скажіть мені, будь ласка, хто з хлопців прийшов не за піаром?»
У нових сторіс свого Instagram Єжов повідомив, що захворів. У нього сильно піднялася температура.
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"Ну шо концерт триває", - також додав він.
Раніше повідомлялося, танцюрист Полякової після провалу в "Холостячці" висловив Златі Огневич наболіле: "чесно, неприємно"
Також, "Прийшов на проект заради піару": Злата Огневич відмовила партнеру Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками"
Politeka розповідала, танцюрист Полякової розповів правду, навіщо прийшов до Огневич на "Холостячку": "це заробіток, розумієте?"