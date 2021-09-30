Володимир Остапчук висловився про своє розлучення і про те, як зберегти теплі стосунки з дружиною
Розставання телеведучого Володимира і Олени Остапчуков спровокувало цілу хвилю обговорень і скандалів, адже дружина телеведучого заявила про зраду. Публічно винесена сварка принесла багато розглядів і тепер, щоб побачитися з дітьми, Володимиру доводиться контактувати з екс-дружиною.
Шанувальники вирішили поставити артисту серію різних питань про шлюб, тому не обійшлося без відвертості.
"Ви пішли від Олени, тому що істерила?» - запитують в мережі.
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Володимир відповів: "По-перше, ми розійшлися. Ми розійшлися. Так, я зробив цей крок. Але цей кому, який ріс роками. Роками. І спроби знайти інше рішення були вичерпані. І ні, справа не в якихось істериках. І своїй дружині я щиро бажаю добра, любові і щастя».
Також Остапчук помітив, що не боїться будувати будинок в нових відносинах, так як вже вибрав для себе ту єдину і в другому шлюбі у нього все довірливо. Не забув Володимир похвалитися сімейним кадром з сином і відповісти на ще кілька особистих питань.
Раніше ми писали, що ведучий популярних шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук часто розповідає про цікаві робочі моменти в своєму Instagram. Нещодавно ведучий розповів про зйомки нової комедії "Любов і блогери" і опублікував кілька фотографій зі знімального майданчика.
Як бачимо, над комедією працюють дружина Остапчука Христина Гірник, актриси Ольга Сумська та Катерина Кістень, учасники команди "30 +" з "Ліги сміху" та інші.
Нагадавши, у мережі розкрили дивні уподобання ведучого шоу" Маска " Остапчука.
Як повідомляла Politeka, ведучого" Співають всі " Остапчука в халаті змусили скакати під Алегрову.
Також Politeka писала, що дружина ведучого шоу" Співають всі " Остапчука розповіла про хворобу, кадри.