Екс-чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу опинився в центрі уваги після нових заручин

Нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу знову збирається одружитися. Всього кілька тижнів тому в мережі з'явилися відео, на яких він обіймався з колишньою дружиною і веселився на вечірці з нею.

Однак кадри виявилися просто пам'яттю про примирення колишнього подружжя. Судячи з усього, чоловік весь цей час продовжував зустрічатися з дівчиною, яку постійно порівнюють з Кароліною.

"Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу одружується через два роки після розлучення зі співачкою! Обраницею Мурата стала якась візажистка Лілія. Можете вітати 😉 " - сказано в підписі під новими кадрами.

Користувачі Мережі розділилися в думках:

«А ще недавно затискався з Лорак на відео; завжди знаходять копії попередніх))); як то дуже схожа, на Ані Лорак; якась візажистка😂; Жесть. Ключове слово "якась"... 🙈 ; Схожа на Лорак; та кому він цікавий? Ані Лорак-так, цікава, співачка, особистість, зірка, а він хто такий?; Куди їй до Ані Лорак, вона найкраща🔥; схожа на Лорак; Посмішка як у Каролінки :); вона не остання😂».

Зазначимо, сама Лілія плітки взагалі не коментує, а також про особисте життя не говорить. Втім, відомо, що Мурат не так давно відпочивав разом з лілією і провів з нею час закордоном.

Як видно на фото, дівчина одягається в такому ж стилі, що і зірка. Більш того, одяг і костюми у них дуже часто схожі. Наприклад, спортивні костюми, любов до завужені чорним джинсам і навіть манера надягати укорочені топи з брюками у них однакова. Не дивно, що для вдалих ракурсів артистка і Лілія навіть використовують однакові пози.

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