Мама молдавського співака Дана Балана Людмила показала фото свого весілля

Як повідомляє Politeka.net, відома Молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан 30 Вересня святкує річницю свого весілля, про це вона повідомила на соєю сторінці в Instagram. Рівно 43 роки тому вона вийшла заміж.

З цієї нагоди вона показала фото весільної церемонії і більш свіже фото з чоловіком. Пост вона супроводила проникливим віршем, в якому розповіла, як багато для неї значить чоловік.

Чоловік Людмили-дипломат Міхай Балан. Крім співака Дана Балана у пари є ще дочка Сандра Балан.

Користувачі Мережі вітають Людмилу і Міхая.

"З річницею! Бажаю вам ще як мінімум 43 роки разом", "Ви так схожі на Тіну! Congratulations! Сподіваюся, Тіна і Дан одного разу відсвяткують одну і ту ж кількість років", "Щасливих довгих років разом! ви такі класні", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Дан Балан по повній відпалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "я перестаю дихати".

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Також Politeka писала, що Дан Балан в стильному образі заінтригував раптовими змінами:"щось буде".