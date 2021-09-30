Танцюрист відомої артистки та співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко показав, як виглядала його голова до операції

Як передає Politeka.net, більше ніж місяць тому на танцюриста з балету Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка напали біля нічного клубу, коли той заступився за дівчину. Йому завдав удару колишній співробітник УДО. Від удару у Гончаренка був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Так, цього разу Євген Гончаренко поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він з перев'язаною головою тримає 3D-копію свого черепа до операції.

"Ну приветик. Забрав сьогодні 3Д копію своєї голови до операції. Розмір черепа в точності як у мене. Тепер у мене на цьому місці титанова пластина. Самопочуття поліпшується з кожним днем, спасибі за підтримку!" —, подякував Євген Гончаренко.

Нагадаємо, що наприкінці літа на танцюриста з балету Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка напали біля клубу. Він розповідав, що після побиття у нього відсутня частина черепа. Довгий час танцюрист перебував у комі, а після того, як його вивели з неї, поставили титанову пластину на місці величезної діри в черепі.

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