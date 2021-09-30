Хореограф Дмитро Жук живе далі після "паузи" зі своєю коханою яною
Як нещодавно з'ясувалося, Яна та її коханий Дмитро Жук, який у парі з Юлією Саніною стали переможцями минулого сезону, розійшлися. Причому через це багато хто почав обговорювати, що стало причиною розпаду пари і чому вони це тримали в собі.
Так, хореографи та учасники "Танців з зірками" Яна Цибульська та Діма Жук одружилися в 2018 році. Але нещодавно Яна повідомила, що вони з Дмитром вже не разом – Жук попросив дружину взяти паузу.
Зараз артист ніяк не коментує те, що відбувається в його житті, а в соціальних мережах публікує виключно нейтральні кадри. Нещодавно на тренуванні в спортзалі чоловік навіть вразив зміною іміджу – він пофарбував волосся в кислотно-зелений колір і підстригся.
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Самого чоловіка ці зміни, схоже, радують І Він із задоволенням показав, як змінюється для себе.
Український хореограф Яна Цибульська вважає, що" тиснула " у шлюбі на свого чоловіка, танцюриста Дмитра Жука. Про це артистка заявила 29 вересня в програмі ЖВЛ на "1+1".
"Я дещо" тиснула " все-таки на нього. Зараз я сама відчуваю, що потрібно давати свободу людині", – повідомила Яна.
(Відповідь Цибульської на сьомій хвилині ролика-прим.ред.)
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