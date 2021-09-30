Хореограф Дмитро Жук живе далі після "паузи" зі своєю коханою яною

Як нещодавно з'ясувалося, Яна та її коханий Дмитро Жук, який у парі з Юлією Саніною стали переможцями минулого сезону, розійшлися. Причому через це багато хто почав обговорювати, що стало причиною розпаду пари і чому вони це тримали в собі.

Так, хореографи та учасники "Танців з зірками" Яна Цибульська та Діма Жук одружилися в 2018 році. Але нещодавно Яна повідомила, що вони з Дмитром вже не разом – Жук попросив дружину взяти паузу.

Зараз артист ніяк не коментує те, що відбувається в його житті, а в соціальних мережах публікує виключно нейтральні кадри. Нещодавно на тренуванні в спортзалі чоловік навіть вразив зміною іміджу – він пофарбував волосся в кислотно-зелений колір і підстригся.

Самого чоловіка ці зміни, схоже, радують І Він із задоволенням показав, як змінюється для себе.

Український хореограф Яна Цибульська вважає, що" тиснула " у шлюбі на свого чоловіка, танцюриста Дмитра Жука. Про це артистка заявила 29 вересня в програмі ЖВЛ на "1+1".

"Я дещо" тиснула " все-таки на нього. Зараз я сама відчуваю, що потрібно давати свободу людині", – повідомила Яна.

(Відповідь Цибульської на сьомій хвилині ролика-прим.ред.)

Раніше повідомлялося, названі імена всіх хореографів-красенів нового сезону "Танців з зірками", українці збунтувалися: "а Жук, А кіт?"

Також, схудла на 30 кілограмів учасниця "Танців з зірками" блиснула новими формами: "це буде дуже жаркий сезон»

Politeka розповідала, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками": чи буде Дмитро Дікусар