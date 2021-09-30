Артисти зізналися, що їм складно

Один з героїв шоу "Маскарад" заінтригував суддів настільки, що ті загубилися в здогадах

У шоу "Маскарад" дві команди "мисливців": у першій - Маша Єфросиніна, Юлія Саніна і Юрій Ткач, а в другій - Ірина Білик, Володимир Дантес та Ігор Ласточкін, намагаються відгадати, хто ж ховається під масками, пише Politeka.net.

Деякі герої настільки інтригують, що судді просто збиваються з пантелику. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Таємничий Арлекін відмовився давати підказку мисливцям 🧐

Цей герой зумів заплутати зірок так, що вони навіть назвали його найзагадковішим персонажем в цьому сезоні!

Є припущення, хто ховається за образом Арлекіна? 🧐",- написали автори поста.

На відео ж помітно, що "мисливці" помітно нервують.

"Це перший герой, від якого у мене голова обертом. Я не знаю", - сказала Єфросиніна, а коли герой під маскою відмовився давати підказку, та випалила: "Я ж кажу, він знущається з нас!".

"А є така версія, що немає версій?",- поцікавився Юрій Ткач.

За три години відео зібрало понад 1000 переглядів і трохи коментарів. Користувачі Мережі висловили думку, що під маскою Арлекіна ховається актор з шоу "Маски" Георгій Делієв.

Раніше Politeka писала, що у Мережу потрапили ексклюзивні кадри підготовки Джамали до шоу «Маскарад-2»

Нагадаємо, що Мавка з "маскараду-2" заплутала Саніну з Єфросиніною, кадри виступу

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