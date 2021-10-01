Відомий хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" і суддя нового сезону "Україна має талант" Євген Кот разом зі своєю дружиною показали, на що здатні

Як передає Politeka.net, Женя Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився завдяки своїй перемозі з Ксенією Мішиною на шоу "Танці з зірками". Нещодавно Євген став новим суддею проєкту "Україна має талант".

Так, цього разу на сторінці шоу "Україна має талант", де Євген Кот є суддею, опублікували нове відео. На кадрах хореограф і його дружина, відома спортсменка - Наталія Татаринцева показують стійку з йоги, яку виконують в теплий день.

"Вміти любити це теж талант", - підписали відео на сторінці шоу.

Дружина Євгена Кота - Наталія Татаринцева є відомою українською гімнасткою і суперфіналісткою 7-го сезону шоу "Україна має талант".

Також, варто відзначити, що на сторінці оголосили, коли відбудеться прем'єра шоу. Глядачі зможуть побачити "Україна має талант" на екранах вже 23 жовтня.

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