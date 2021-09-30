55-річний український співак Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, вперше показали сина

Віктор Павлік - батько чотирьох дітей, пише Politeka.net. Наймолодший син, Михайло, народився в середині червня цього року в шлюбі з Катериною Реп'яховою - концертним директором.

Весь цей час подружжя приховувало обличчя маленького сина, але 30 вересня вирішило показати його всьому світу. Так на сторінках Катерини Реп'яхової і Віктора Павліка в Instagram з'явилися чорно-білі фото, де батьки тримають сина.

"Знайомтеся, Міша Павлік❤️

На кого схожий не питаю 😅", - написала Катерина.

"Улюблений Михасик ❤️", - підписав фото люблячий батько.

За 10 хвилин пости обох зібрали тисячі лайків і багато коментарів.

"Копія тато❤️", "ну, нарешті👏 він у вас незрівнянний 😍😍😍", "Який красунчик", "Схожий на тата з мамою ❤️😍", "Який гарний 👼❤️😍😍 Нехай буде здоровим і щасливим 🙏🙏🙏💋💋💋", "Який симпатюн 😍😍😍😍😍😍", "Класссс🙏🙏🙏 Симпатюлька♥️♥️♥️😘😘😘", "Хороша сім'я", "Копія і гордість батька 😍", "Чудові! Михасик схожий на батька. 🔥 ❤ ️ 🙌 ", "На вас схожий! козак 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика видала гіркі одкровення про його зради

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика поскаржилася, як без попиту лізуть в її сім'ю

Також Politeka писала, що Молода дружина Павлика з сином на руках розбурхала одкровенням