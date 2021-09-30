Переможці "Євробачення", італійський гурт Måneskin дасть концерт у Києві
Вони виступлять 7 березня в рамках Європейського туру. Продаж квитків почався 30 вересня о 12:00, і за перші пів години розкупили вже дві партії квитків у фан-зони. Такий ажіотаж різко відбився і на цінах і навіть "поклав" сайт.
Першим кільком тисячам поглонників італійських рокерів вдалося купити квитки за найнижчими цінами:
Фан-зона - 1299 гривень;
FAN – ранній вхід) - 1999 гривень;
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VIP-ФАН-2499 гривень;
Місця на балконі за столиками – 4999 гривень.
Потім сайт "ліг", а згодом почав перенаправляти в онлайн-чергу.
Коли сайт відновив роботу квитки помітно подорожчали:
Фан-зона - 1699 гривень;
FAN – ранній вхід) - 2499 гривень;
VIP-ФАН-2999 гривень;
Місця за столиками-4999 гривень;
Покращені місця за столиками – 5999 гривень.
Зараз найнижча ціна значиться 2499, проте купити квиток поки неможливо.
При спробі придбати квиток на концерт. Показує наступне повідомлення:
Нагадаємо, що перед відкриттям продажів італійці потрапили в скандал, написавши на афіші" Kiev "замість " Kyiv". Це не на жарт обурило фанатів, але на рішення відвідати концерт, як можна побачити, не вплинуло.
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