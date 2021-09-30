Відома українська ведуча Катя Осадча покрасувалася екстравагантними образами для програми "Світське життя"
Як відомо, минулого місяця зірка стала мамою втретє. Протягом всієї вагітності Осадча продовжувала працювати, і через буквально кілька днів після пологів повернулася на екрани.
Зараз вона також не зменшує обертів. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram ведуча показала кілька образів для своєї програми "Світське життя".
На першому фото Катя позує в розкішному двокольоровому платті, яке виглядає дуже дорогим за рахунок переливається тканини.
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На другому знімку Осадча приміряла оригінальний асиметричний жакет з довгою бахромою, жовтий низ і кепку з золотистою вишивкою.
На останньому фото Осадча постала в білому костюмі з незвичайними розрізами, а також оригінальною крислатому капелюсі з блискучою сіточкою, що закриває обличчя.
"Світське життя вирує :) ви вже встигли звикнути до нового часу виходу в ефір - у неділю о 18:30? Вибирати образ 1, 2 або 3?",- написала ведуча.
Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Вам йде в будь-якому образі", "дуже підходить 3 образ! А взагалі - всі прекрасні", "Всі образи Класні. Але мені більше 3 подобається", "всі чудові, але 1", "Катюша ви завжди красиво одягаєтеся приголомшливо виглядаєте", - пишуть люди.
Нагадаємо, Осадчій після Каменських і Дорофєєвої знайшли нову заміну в "Світському житті".
Як повідомляла Politeka, Горбунов, який мріє про доньку, засвітив Осадчу в домашньому вигляді без макіяжу.
Також Politeka писала, що Осадча показала, як поєднує зйомки і догляд за дитиною, якій трохи більше місяця.