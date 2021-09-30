Відомий український співак MELOVIN розповів про булінг і образи з боку генерального директора великого телеканалу

Артист, який запам'ятався багатьом завдяки своїй участі в шоу «Х-Фактор» і «Танці з зірками», а також виступу від України на «Євробаченні» в 2018 році, поділився відвертим постом в Instagram, пише Politeka.net.

У публікації Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) повідомив, що головний музичний телеканал України відмовився показувати його новий кліп на пісню «Таємний знак».

«На превеликий жаль моїх фанів, кліп #таємнийзнак так і не з'явиться на екранах головного музичного телеканалу країни! Причина гранично ясна для моєї команди і мене особисто. Після незручної і, звичайно ж, «випадкової» ситуації з відсутністю в трансляції частини мого перфомансу на Atlas Weekend і камінг ауту на головній сцені, це рішення було дуже передбачуваним», - написав Бочаров.

Відзначимо, що цього літа на телебаченні дійсно не показали момент його камінг-ауту на одному з фестивалів, коли співак поцілував хлопця на сцені і зізнався, що бісексуальний.

MELOVIN впевнений, що зараз телеканал навмисно відмовляється від показу його кліпів, таким чином підкреслюючи своє ставлення до артиста.

«Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, відкритих образ і принижень на мою адресу від не менш шанованого генерального директора телеканалу! І це де**мо я теж пройду. У мене є калоші, я завжди ношу їх з собою, так як знаю в якому середовищі доводиться перебувати стоячи на вахті мистецтва», - емоційно підсумував співак.

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