Популярний український співак Олег Винник показав, як виглядає під час гастролей

Як пише Politeka.net, артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram.

Винник зі своєю командою відправився в новий тур. Як розповів співак, він почався з концерту в Житомирі. На кадрах можна побачити, як співак їде в місто на автобусі зі своєю командою. Судячи з відео, поїздка видалася веселою, адже всі співали пісні і підтанцьовували на своїх місцях.

Потім на відео показали шанувальників артиста, які чекали його виступу. Пізніше можна було побачити кадри з самого концерту.

В самому кінці відео Винника показали за лаштунками. Він фотографувався з шанувальниками, а також похвалився оригінальним подарунком від однієї з фанаток – іменним перснем.

"У мене з'являється біжутерія. Взагалі у мене по життю тільки ось ця одна річ, але вже сьогодні є і житомирська іменна річ", - каже Винник.

Варто відзначити, що кілька разів на відео миготить і головна бек-вокалістка співака Таюне. У мережі її вже давно називають "таємницею дружиною" Винника, так як фанати впевнені, що пара приховує свої стосунки.

"Житомир саме з вас починався мій перший тур, і досі це місто викликає особливі почуття. Радий повертатися до вас знову і знову. Ставити +, якщо побачили себе у відеоролику", - підписав кадри Винник.

Шанувальники співака тут же відреагували на його пост.

"Ми так вас чекали. Дякую за такий шикарний концерт. Чекаємо знову і знову. Любимо вас!", "Олег, ви такий розумний чоловік!", "Побачили, і не один раз. Житомир був дуже запальним! Один з тих міст, які хочеться відвідувати знову і знову)", "Стільки амбіцій у бек-вокалістки. Скоро Олеже встане за її спиною", - пишуть люди.

Нагадаємо, Винник може повернутися на "Танці з зірками" після минулорічного провалу.

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