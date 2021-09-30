Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відверто розповіла про ненависть і негатив, з яким стикаються успішні люди

Як пише Politeka.net, зірка поділилася роздумами в новому пості на своїй сторінці в Instagram. У публікації Кухар зазначила, що крім важкої праці, безсонних ночей і постійних переживань багато успішних людей стикаються ще й з негативом з боку інших.

"За ним (успіхом - прим. ред) часто стоять і хейт, і палиці в колеса, і зміна орієнтирів однодумців...так би мовити, не одними погрозами єдиними. Є така категорія людей, яким погано, коли іншим добре...))) але на щастя, щасливіше і успішніше від цих капостей вони не стають!", - написала Катерина.

Вона додала, що вважає головною запорукою успіху партнерство. А ось "диктаторські методи" ніколи не допомагають завоювати любов і повагу, зазначила балерина.

"І справа не в тому, яку посаду і який статус на соціальних сходах займає людина. Справа в її сутності!",- емоційно підсумувала пост Кухар.

Цю публікацію танцівниця супроводила своїми чорно-білими фото, на яких вона постала в задумливому образі.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" похвалилася подарунками від відданих шанувальників.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма здивував несподіваною витівкою з Кухар на»Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" пригадав Кухар її витівку.