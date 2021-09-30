Невістка культової української співачки Софії Ротару показала миле фото з дочкою у вечірньому образі
Як відомо, Ротару виховала єдиного сина-Руслана Євдокименка, який зараз працює музичним продюсером. Разом зі своєю дружиною Світланою Руслан виростив двох дітей – Софію та Анатолія.
Як пише Politeka.net, Світлана вирішила показати в Instagram нове фото з дочкою. Зараз 20-річна Соня живе і навчається в Нью-Йорку, проте цього літа вона з батьками багато їздила по Європі.
На знімку мама з донькою позують на тлі нічного міста. Вони обидві одягнені дуже ошатно. Так, Світлана позувала в елегантному костюмі кремового кольору, а в руці у неї був клатч.
У свою чергу, Соня була одягнена у вечірню білу сукню в чорний горошок. Його щільний облягаючий крій ідеально підкреслив струнку фігуру дівчини.
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У коментарі до посту Соня Євдокименко написала мамі:»моє все".
Підписники Світлани також відреагували на публікацію.
"Немає в цьому світі щастя більшого, ніж бути мамою. Будьте здорові і щасливі!", "Красуня. Просто шик", "Світочка! Ви як близнючки", "Вау, красуні!!", "Мама і дочка надзвичайно красиві!", "Шикарні!!! Обожнюю Вас!",- пишуть люди.
Нагадаємо, син Ротару звернувся до мами і доньки зі зворушливим посланням і показав рідкісне фото.
Як повідомляла Politeka, єдиний син Ротару зробив зізнання, осідлавши залізного коня.
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