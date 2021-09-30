Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна розповіла про те, як побудувала свої стосунки з чоловіком

Скандал у родині Бабкіних вразив багатьох українців: раніше Сергій зізнався, що зрадив своїй дружині Сніжані з понад сотнею жінок, які виявилися повіями. Після цього дружина вирішила пробачити музиканта, і зараз пара щосили демонструє свої щасливі стосунки.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна вирішила розповісти жінкам, як знайти гармонію у відносинах. Вона заявила, що для цього головне запам'ятати два правила: кожна жінка досконала і унікальна, а для отримання бажаних результатів їй потрібно всього лише позбутися своїх блоків.

"Я багато років йшла до того, щоб вивести відносини з чоловіком на новий рівень любові і близькості! Тоді, 10 років тому, він був для нас невідомим...я прагнула знайти себе і при цьому не травмувати його. Я вчилася говорити твердо про свої бажання! Ці зміни відбувалися зі мною! А у нього був вибір: розвиватися і бути поруч з космічною жінкою або залишитися в своєму примарному комфорті, але вже без мене...", - написала Сніжана.

Цей пост вона супроводила спекотним спільним фото з чоловіком. На ньому пара позує в басейні, при цьому на них не видно ніякого одягу. Сергій пристрасно притискає дружину до себе і цілує її в шию.

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