Культова американська актриса Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася разом з прийомною дочкою на публіці

Вчора в Беверлі-Хіллз відбулася щорічна церемонія Variety Power Of Women, яку вирішила відвідати Анджеліна Джолі. Дана подія стала знаковою для фанатів, адже артистка вже дуже давно не відвідувала публічних заходів.

Однак цього разу зірка з'явилася з прийомною дочкою, чим ще більше здивувала аудиторію. Так, Анджеліна Джолі, яка прийшла разом з 16-річною прийомною дочкою Захарою, зустрілася на доріжці з Кеті Перрі і Орландо Блумом, а також іншими артистами.

Під час заходу Джолі піднялася на сцену, показавши своє розкішне вбрання. Для виходу в світ Джолі вибрала стриману довгу сукню світло-коричневого кольору, а її дочка — цибулю в світлих тонах.

Варто відзначити, що останні роки Анджеліна Джолі рідко з'являється на червоних доріжках світських заходів. Після розлучення з Бредом Піттом зірка почала вести закритий спосіб життя.

Раніше на одному з фан-акаунтів згадали період, коли Джолі абсолютно без сорому показувала фігуру і влаштовувала нові зйомки щотижня. Причому Джолі тоді робила акцент на бюсті, дивуючи тонкою талією.

Знімки з самовпевненою і грайливою актрисою дуже рідко з'являються в мережі, тому знімок з архіву фанати оцінили відразу.

Нагадавши, розбірки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спалахнули з новою силою.

Як повідомляла Politeka, Марго Роббі, яку підозрюють у романі з Бредом Піттом, зачарувала виглядом у білому вбранні.

Також Politeka писала, що дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті.