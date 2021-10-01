Відома співачка і модель Даша Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію, де роздяглася перед камерою

Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Артистка активно веде соціальні мережі та ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу співачка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчина показала себе без одягу і прикрила ідеальні форми своїми руками. Також на ній довга спідниця-олівець в паєтках, яка відмінно підкреслює фігуру Астаф'євої.

"Для ревнощів завжди або рано чи пізно. Ти виходить, або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом)

Не можу забути бесіду з @lesha.yarmash", - поділилася Даша Астаф'єва.

Шанувальники засипали її компліментами й приємними словами в коментарях: "Най-най крутіша модель, співачка і просто дівчина", "Леді", "Клас"," Шикарно як завжди", "Красуня! Богиня краси та чарівності!!!", "Дарина ви дуже сексуально виглядаєте", "Абсолютно красива. Ідеал. Досконалість", "Схожа на Моніку Белучі".

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