Популярний музикант Сергій Бабкін поділився серіє фото зі свого минулого, коли тільки починав кар'єру

Вже давно відомий український музикант Сергій Бабкін радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сратніце Так, цього разу артист вирішив показати серію архівних фото зі своєї молодості.

Кадри були зроблені ще під час навчання Сергія і є для нього пам'ятними. Тому під фото Бабкін заговорив про сенс музики в житті.

За словами артиста, музика-це мова душі, мова серця, мова аур, тонких шарів, сяйв навколо нашого тіла.

"Ця мова універсальна, вона має цілющі властивості. Ним володіє кожен з нас, я в цьому переконаний. Бережіть в собі цей безцінний дар-чути музику у всьому, насолоджуватися нею, сумувати і радіти, сміятися і плакати під улюблені пісні і мелодії.⠀

Друзі-музиканти, а нам Я бажаю творити, надихатися і надихати, створювати прекрасне і вічне☺ вітаю всіх нас, сьогодні самий мелодійний, самий ритмічний, самий чарівний день у році-День музики!» - розповів Бабкін і згадав про свято всіх артистів.

Раніше Сергій поділився осіннім кадром і розповів про "осіннє загострення":

"Це моя улюблена пора року. Пояснити чому я не можу, та й не варто пояснювати... може, тому що я народився в листопаді? Не думаю, що тільки тому так трепетно ставлюся до цього сезону. Ми всі різні: у кожного свій улюблений колір, свій стиль в одязі, переваги в музиці, книгах і т.д. і було б добре, якби люди це приймали".

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