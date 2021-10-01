Найближчим часом в Україні очікується прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска", в якому українці побачать нові костюми і будуть розгадувати нових зіркових учасників проекту

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram регулярно публікують уривки з новими персонажами. Цього разу на акаунті засвітилася Жирафа, яка була одягнена в рожевий сарафан. Маска прогулялася по вулиці, зачарувавши глядачів.

"Ловіть повітряний поцілунок від нашої сентиментальної Жирафи і налаштовуйтеся на яскраві вихідні! Ми з нашою загадковою героїнею хочемо, щоб вони були незабутніми. Як думаєте, хто зі знаменитостей може ховатися в цьому костюмі?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях українці стали відгадувати, хто ж може опинитися під маскою Жирафи. Багато хто розгубився після побаченого дефіле.

"Вікторія Булітко", «Яка краса», "Нікітюк", "Напевно, хтось із політики. Але депутатам начебто не можна брати участь у таких шоу. Костюм вогонь", "Не знаю хто, але це один з моїх улюблених костюмів», «Еліна Світоліна», «яка молодець», - пишуть користувачі Мережі.

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