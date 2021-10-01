Чому актрису не оцінили

Українська актриса Вікторія Булітко, яка є зіркою "Дизель шоу", раптово засвітилася в компанії "Холостяків"

Як пише Politeka.net, в Instagram-акаунті "Дизель шоу" з'явився фрагмент з виступу студії. В епізоді взяли участь екс-учасники шоу "Холостячка", а також ведучий шоу Григорій Решетняк. Вікторія Булітко зобразила нову "Холостячку".

"Дивись нашу, дуже смішну "Холстячку"! Там знімалися актори "Дизель" і реальні учасники проекту! Ведучий-справжній Григорій Решетник @grisha_reshetnik. Цього не покажуть на СТБ-заборона цензури! Більше мільйона переглядів і десятки тисяч позитивних відгуків!",- підписали відео автори аккаунта.

Варто відзначити, що «Холостячка» з Булітко вийшла не найкрасивіша. Чоловіки не оцінили її образ.

"Це хто? Говорили, крутіше Мішиної буде", - зазначив незадоволений Олексій Тригубенко.

"Це не "Холостячка". Це Страшнячка якась", - додав Сергій Писаренко.

Глядачі в коментарях залишили безліч кумедних відгуків.

"Це дуже смішно", «клас», «вмієте пожартувати над собою», "Віка просто молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Крутоголова роздягли на дорозі до трусів: "сильніше!".

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