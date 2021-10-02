Західна 57-річна актриса і модель Моніка Беллуччі порадувала стильним образом під час фотосесії

Кілька днів тому Моніка відсвяткувала 57-річчя, про що вважала за краще не говорити в мережі. Однак її новий кадр нагадав фанатам про те, як молодо і добре зірка виглядає для свого віку.

Модель не тільки може похвалитися любов'ю до природного старіння, але і довести, що зморшки їй йдуть і вона їх не боїться.

У дизайнерському костюмі темно кольору і білому гольфі з високим коміром артистка позувала перед камерою, приклавши руку до обличчя. Зав'язані зверху кілька пасом, що відкривають огляд на обличчя, помітно омолодили Беллуччі.

Шанувальники схвалили новий стиль моделі:

"Добре, красива; Моніка дуже красива!; Люблю тебе 😽❤; Ух ти, виглядаєш як завжди неймовірно; наш приклад краси😍; можна старіти правильно😍 їй навіть зморшки йдуть🔥; Ох, це волосся такі грайливі, образ йде Моніці; тут всього вистачає».

57-річна італійка Беллуччі є знаменитою актрисою і моделлю світового масштабу. Моніка незважаючи на вік продовжує виглядати на всі сто відсотків, постійно підтверджуючи, що старість можна відстрочити на довго час.

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