39-річний герцог Кембриджський пішов по стопах своєї покійної мами

Як повідомляє Politeka.net, принц Вільям після візиту до Північної Ірландії разом з дружиною Кейт Міддлтон показав рідкісний кадр своєї мами принцеси Діани.

Відповідне фото принц Вільям розмістив на сторінці в Twitter.

Герцог Кембриджський як королівський покровитель організації The Passage взяв участь у святкуванні 40-ї річниці благодійної організації The Passage у Вестмінстері.

Принцеса Діана аж до своєї загибелі опікала цю організацію. Вона кілька разів привозила сюди своїх синів - принца Вільяма і принца Гаррі, щоб ті побачили інше життя. Старший син Діани Спенсер у своєму пості згадав візити до притулку в компанії улюбленої матері.

"Кожен раз, коли я приходжу сюди, мене розчулює тепло і дружелюбність, а також гідність і повагу, які ви проявляєте до всіх, хто входить у ваші двері. Спасибі всім за вашу постійну роботу. За багато років, які я відвідав The Passage, спочатку з мамою в дитинстві, я перейнявся до всіх вас величезною любов'ю", – написав принц Вільям.

Крім того, герцог опублікував чорно-біле фото принцеси Діани, яке було зроблено під час одного з її відвідувань благодійної організації. Вона позувала разом з бездомним.

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