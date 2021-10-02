Переможниці "Євробачення" співачки Джамала та Руслана Лижичко засвітилися разом

Як пише Politeka.net, Руслана Лижичко стала переможницею на Євробаченні 2004 року. Зірка виступила з легендарними "Дикими танцями", завоювавши серця практично всіх країн-учасниць, крім Швейцарії. А Джамала повторила успіх Руслани вже в 2017 році, коли перемогла на "Євробаченні" з піснею "1944". Співачки продовжують творити, а також ведуть блоги в соціальних мережах.

Так, на своїй сторінці в Instagram фотографію опублікувала Джамала. Як виявилося, співачка зустрілася з Русланою. Лижичко була на знімку в шкіряному міні-костюмі. а Джамала одягла светр і штани.

"Розкішна Руслана Лижичко", - написала переможниця" Євробачення 2017 " у себе в профілі Instagram.

Фолловери не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото на сторінці Джамали, так як знімок був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

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